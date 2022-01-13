Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen, bu sene 44'üncü kez motor tutkunlarını bir araya getiren Dakar Rallisi’nde 12’nci gün sona erdi. Yaklaşık 4 bin 300 kilometrelik yol kat edecek sporcular, rallinin sondan bir önceki gününde dünyanın en zorlu yarışının 501 kilometrelik Bisha etabında yarıştı. Heyecan dolu anlara sahne olan etabın sonunda otomobil kategorisinde efsane Red Bull sporcusu Carlos Sainz, toplamda 41’inci etap galibiyetini aldı.

Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM Factory Racing pilotu Kevin Benavides birinci olurken, Red Bull sporcusu Sam Sunderland ikinciliği elde etti. Hafif araçlar kategorisinde ise Red Bull Off-Road Junior Team USA pilotu Seth Quintero üst üste dokuzuncu, toplamda da 11’inci etap galibiyetini almayı başardı.

Dakar Rallisi’nin son gün öncesi genel klasmanda otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah liderliğini sürdürürken, efsane Red Bull sporcusu Sebastian Loeb ikinci sırada yer alıyor. Motosiklet kategorisinde Red Bull sporcusu Sam Sunderland yeniden birinci sıraya yükseldi. Kamyon kategorisinde ise Kamaz Master pilotu Dmitry Sotnikov birinci, Eduard Nikolaev ikinci, Andrey Karginov da üçüncü sırada günü tamamladı.

Bir prolog ve 12 etaptan oluşan yolculuğun son gününde 680 kilometrelik Bisha ile Cidde arasındaki etapta koşulacak. Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi boyunca Red Bull TV’de günlük özetler, redbull.com’da ise her günün raporu yayınlanıyor.