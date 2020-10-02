D-Smart’tan dev işbirliği

D-Smart farklı ve zengin içeriklerle dolu dünyasında, sporseverleri mutlu etmeye devam edecek. D-Smart 78. kanalda yer alan S Sport ve 79. kanalda yer alan S Sport2, dünyanın dört bir yanından spor heyecanını D-Smart abonelerine aktarmayı sürdürecek. D-Smart, Saran Group işbirliğinin gelişimi ile spor konusunda eşsiz bir seçki sunuyor.

Atletizm, tenis, voleybol...

S Sport ile İngiltere Premier Ligi’den NBA’e, Formula 1’den Moto GP’ye kadar birçok özel spor içeriğini izleyiciyle buluşturan D- Smart, şimdi de futbolseverlerin yakından takip ettiği Bundesliga başta olmak üzere NFL, Wimbledon, NCAA gibi birçok premium spor içeriğini S Sport 2 ile sporseverlerin beğenisine sunacak. S Sport 2’de; Bundesliga ve Bundesliga 2 Ligi, Portekiz Süper Ligi, UEFA 2020/2021 Uluslar Ligi, FIFA 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları, CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi, NCAA Basketbol, NFL, WNBA, Diamond League (Atletizm), WWE Raw Live, WWE Smackdown Live, Juventus TV, Roma TV, MLS, Wimbledon, ATP 250, WTA gibi daha fazla premium spor içeriği yer alıyor. Bu heyecan dolu ligler, organizasyonlar ve maçlar D-Smart’ın yanı sıra, D-Smart GO’dan da takip edilebilecek.



