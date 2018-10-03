D Grubu puan durumu | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi puan durumu ve fikstürü
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Porto'ya 1-0 mağlup oldu. İkinci maçlar sonunda temsilcimiz Galatasaray, Porto mağlubiyetinin ardından 3 puanda kaldı ve liderliği Schalke 04'e devretti. İşte Galatasaray'ın bulunduğu D Grubu'ndaki puan durumu ve fikstür...
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Porto'ya 1-0 mağlup oldu. Portekiz ekibine galibiyeti getiren golü 49'uncu dakikada Marega kaydetti. İlk maçta Lokomotiv Moskova'yı 3-0'la geçen Galatasaray, Porto mağlubiyetiyle birlikte 3 puanda kaldı ve liderliği Lokomotiv'i deplasmada 1-0 mağlup eden Schalke 04'e devretti.
D Grubu puan durumu
1 - Schalke 04 - 4 puan
2- Porto - 4 puan
3- GALATASARAY - 3 puan
4- Lokomotiv Moskova - 0 puan
Galatasaray (D Grubu) fikstürü
18 Eylül Salı:
Galatasaray 3 - 0 Lokomotiv Moskova
Schalke 04 1 - 1 Porto
3 Ekim Çarşamba:
Porto 1 - 0 Galatasaray
Lokomotiv Moskova 0 - 1 Schalke 04
24 Ekim Çarşamba:
Galatasaray-Schalke 04
Lokomotiv Moskova-Porto
6 Kasım Salı:
Schalke 04-Galatasaray
Porto-Lokomotiv Moskova
28 Kasım Çarşamba:
Lokomotiv Moskova-Galatasaray
Porto-Schalke 04
11 Aralık Salı:
Galatasaray-Porto
Schalke 04-Lokomotiv Moskova