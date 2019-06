Cyle Larin: Savaşım devam edecek

Siyah-Beyazlılar’ın Kanadalı genç golcüsü Cyle Larin, Beşiktaş’taki bu sezonuyla ilgili olarak FANATİK’e açıklamalarda bulundu. İlk olarak dönemi şampiyon olarak tamamlayanGalatasaray’a mesaj gönderen 24 yaşındaki futbolcu, “Galatasaray’ı tebrik ederim, şampiyonluğundan dolayı. Biz de olabilirdik fakat istediğimiz sonuçları alamadık. Gelecek sezona yüzde yüzümüzü katarak, şampiyonluk hedefimize ulaşmak istiyoruz” sözlerini sarf etti. Yetenekli isim, takımdaki forma yarışıyla ilgili olarak ise, “Burak Yılmaz’ın gelişi takıma güç kattı. Müthiş bir skorer. Yedek kalmam veya 11’de oynamam hocamızın kararıdır, saygı duyuyorum. Tabii gelecek sezonda da forma savaşım devam edecek. Önceliğimiz takımımızın oynayacağı maçta 3 puan alması oluyor” yorumunu yaptı.

‘Daha güçlü olacağız’

Süper Lig’de bu sezon en unutamadığı olayla ilgili olarak da konuşan Larin, “Fenerbahçe maçında ilk yarıyı 3-0 önde kapattık. Sonra ikinci yarıda 3-3 oldu. O an şoka girdik. Kendi adıma söylüyorum, ‘hayatta olmaz’ düşüncesindeydim fakat oldu. Futbolda her şey mümkün. Bu sezon olmadı fakat gelecek sezon daha güçlü olacağız, hatalarımızdan ders çıkaracağız” ifadelerini kullandı. Gelecek planları ve kariyer hedefleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Cyle Larin, “Gelecek sezon Beşiktaş’ta savaşmaya devam edeceğim. Dediğim gibi daha güçlü olacağız ve kupalarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Önceki sezonlarda Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye, Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transfer olan arkadaşlarım var fakat ben Beşiktaşlıyım ve her zaman da böyle olacak. Başka kulüpte oynamak istemem. Muhteşem taraftara sahibiz” dedi.

‘Drogba gibi olmak isterim’

Rol modelinin kim olduğunu da açıklayan Larin, “İzlerken en keyif aldığım futbolcu Didier Drogba’ydı. Onun gibi olmak isterim” diyerek sözlerini tamamladı.

Okan Çellik