Cyle Larin alarmı

Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında henüz forvet hattındaki boşluğu dolduramayan Siyah-Beyazlılar'a bir kötü haber de Cyle Larin'den gelmişti. Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Kanadalı forvetin adalesinde zorlanma olduğu duyurulmuştu. Tedavisine başlanan 25 yaşındaki oyuncu için seferberlik ilan edildi. Larin'e, Trabzonspor maçına yetiştirilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulandığı vurgulandı.