Curry’den 48 sayı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Golden State Warriors, konuk olduğu Dallas Mavericks’i 119-114 mağlup etti.
Warriors’ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 19’da 11 üçlük isabetiyle 48 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üreterek galibiyetin mimarı oldu.
Peş peşe 4. maçını kazanan Warriors’ta Kevin Durant de 28 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle oynadı. Mavericks’te Luka Doncic’in 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve DeAndre Jordan’ın 13 sayı, 14 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
- Sonuçlar
New York Knicks-Philadelphia 76ers: 105-108
Washington Wizards-Toronto Raptors: 138-140 (uzatmada)
Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 114-133
Orlando Magic-Houston Rockets: 116-109
Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 114-119
Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 116-113
Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 95-101
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