Curry’den 48 sayı

Golden State Warriors, konuk olduğu Dallas Mavericks’i 119-114 mağlup etti.

14 Ocak 2019, Pazartesi 10:13
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Curry’den 48 sayı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Golden State Warriors, konuk olduğu Dallas Mavericks’i 119-114 mağlup etti.

Warriors’ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 19’da 11 üçlük isabetiyle 48 sayı, 6 ribaunt, 5 asist üreterek galibiyetin mimarı oldu.

Peş peşe 4. maçını kazanan Warriors’ta Kevin Durant de 28 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle oynadı. Mavericks’te Luka Doncic’in 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve DeAndre Jordan’ın 13 sayı, 14 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

- Sonuçlar

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 105-108

Washington Wizards-Toronto Raptors: 138-140 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 114-133

Orlando Magic-Houston Rockets: 116-109

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 114-119

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 116-113

Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 95-101

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