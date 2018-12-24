Curry ve Durant ikilisinden 77 sayı

Golden State Warriors, yıldız oyuncuları Stephen Curry ve Kevin Durant ikilisinin 77 sayı ürettiği karşılaşmada Los Angeles Clippers’ı 129-127 yendi.

24 Aralık 2018, Pazartesi 10:23
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Curry ve Durant ikilisinden 77 sayı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, yıldız oyuncuları Stephen Curry ve Kevin Durant’in 77 sayı ürettiği karşılaşmada Los Angeles Clippers’ı 129-127 mağlup etti.

Bu sezon 23. galibiyetini alan Batı Konferansı ikincisi Warriors’ta Curry 42 sayı, 6 ribaunt, Durant 35 sayı, 12 ribauntla oynadı.

Sezonun 14. yenilgisini yaşayan konuk takım Clippers’ta Tobias Harris 32 sayı, 9 ribaunt, Danilo Gallinari 25 sayı, 11 ribaunt, Lou Williams 25 sayı, 9 asistlik performans ortaya koydu.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 95-98

Indiana Pacers-Washington Wizards: 105-89

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 119-103

Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 111-103

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 92-112

Orlando Magic-Miami Heat: 91-115

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 122-117

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 112-114

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 129-127

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 121-118 (Uzatmada)

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 99-107

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