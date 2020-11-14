At yarışlarında Cumhuriyet Kupası Koşusu, Sabri Aksu'nun sahibi olduğu ve jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Demirperde"nin birinciliğiyle sona erdi.

Ankara 75'inci Yıl Hipodromu'nda 1600 metrelik çim pistte yapılan koşuda, 3 yaş ve yukarı safkan Arap atları yarıştı. Koşuda, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Demirperde" isimli at, 1.45.44'lük derecesiyle birinci oldu. Hışman Çizik'in bindiği "Oğuzboylu" adlı at 1.45.63'le ikinci, jokey Halis Karataş'ın bindiği "Sürgüntay" isimli at ise 1.45.78'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Cumhuriyet Kupası Koşusu'nda birinciye 1 milyon 680 bin lira para ödülü verildi.







