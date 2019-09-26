35. Cumhurbaşkanlığı Kupası, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak maçla sahibini bulacak.

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 11 kez müzesine götüren Anadolu Efes, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu. Kupada 23. kez boy gösterecek Lacivert-Beyazlılar, son şampiyonluğu geçen sezon Fenerbahçe Beko’yu 65-62 yenerek yaşamıştı.

Fenerbahçe Beko ise Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda 7 kez şampiyonluğa ulaştı. Kupada 16. kez mücadele edecek Sarı-Lacivertli ekip, son şampiyonluğunu 2017’de Banvit’e 75-64 üstünlük kurarak elde etmişti.



