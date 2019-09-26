Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda üstünlük Anadolu Efes'te

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak maçla sahibini bulacak 35. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes, 11 şampiyonluk ile zirvede yer alıyor.

26 Eylül 2019, Perşembe 06:01
- A +
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda üstünlük Anadolu Efes'te

35. Cumhurbaşkanlığı Kupası, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak maçla sahibini bulacak. 

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 11 kez müzesine götüren Anadolu Efes, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu. Kupada 23. kez boy gösterecek Lacivert-Beyazlılar, son şampiyonluğu geçen sezon Fenerbahçe Beko’yu 65-62 yenerek yaşamıştı.

Fenerbahçe Beko ise Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda 7 kez şampiyonluğa ulaştı. Kupada 16. kez mücadele edecek Sarı-Lacivertli ekip, son şampiyonluğunu 2017’de Banvit’e 75-64 üstünlük kurarak elde etmişti.


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...