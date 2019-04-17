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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu - Milli Takım podyum istiyor

Milli bisikletçilerimiz Ahmet Örken, Ahmet Akdilek ve Muhammet Atalay, 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ikinci etabı öncesi, yarışa ilişkin yorumlarını ve hedeflerini FANATİK’e aktardı.

17 Nisan 2019, Çarşamba 10:28
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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu - Milli Takım podyum istiyor

Röportaj: Cemil Akosman

Milli Bisikletçilerin 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'yla ilgili değerlendirmeleri şu şekilde:

Ahmet Akdilek:

Dün beklendiği gibi sprint etabıydı. Finish'e toplu gelindi. Uygun pozisyon bulmaya çalıştık kendimize. Aslında tam da istediğimiz gibi geçmedi diyebilirim. Biraz gerilerde kaldık. Bugünkü Tekirdağ-Eceabatetap en ağırlarından bir tanesi... Burada pelotonun nasıl bir tepki vereceği belli değil. Göreceğiz. 

Muhammet Atalay: 

Öncelikle dün başladığımız turda beyaz mayo için hedeflerimizi gerçekleştirdik. Bugün de kaçış için bazı hedeflerimiz var. Yokuş mayosu ve beyaz mayo için puan almamız gerekiyor. Elimizden geleni yapacağız. 

Ahmet Örken:

Sakarya Belediyespor için yarışıyorum burada da Milli Takım'ı temsil ediyorum. Dün aslında birçok şey istediğimiz gibi gitti. Bazı hedeflerimiz tuttu ama finish'te ilk 5'te yer almak istiyorduk ama o son andaki değişikliklerden dolayı oluşan kargaşada zaman kaybettim. Hedefimiz podyumda yer almak. Tekirdağ'a ilk kez gelmiştik. Bugğnkü etapta biraz yokuş var. Etabı bitirmek bizim için yeterli olur diye düşünüyorum.

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