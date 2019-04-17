Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu - Milli Takım podyum istiyor

Röportaj: Cemil Akosman

Milli Bisikletçilerin 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'yla ilgili değerlendirmeleri şu şekilde:

Ahmet Akdilek:

Dün beklendiği gibi sprint etabıydı. Finish'e toplu gelindi. Uygun pozisyon bulmaya çalıştık kendimize. Aslında tam da istediğimiz gibi geçmedi diyebilirim. Biraz gerilerde kaldık. Bugünkü Tekirdağ-Eceabatetap en ağırlarından bir tanesi... Burada pelotonun nasıl bir tepki vereceği belli değil. Göreceğiz.

Muhammet Atalay:

Öncelikle dün başladığımız turda beyaz mayo için hedeflerimizi gerçekleştirdik. Bugün de kaçış için bazı hedeflerimiz var. Yokuş mayosu ve beyaz mayo için puan almamız gerekiyor. Elimizden geleni yapacağız.

Ahmet Örken:

Sakarya Belediyespor için yarışıyorum burada da Milli Takım'ı temsil ediyorum. Dün aslında birçok şey istediğimiz gibi gitti. Bazı hedeflerimiz tuttu ama finish'te ilk 5'te yer almak istiyorduk ama o son andaki değişikliklerden dolayı oluşan kargaşada zaman kaybettim. Hedefimiz podyumda yer almak. Tekirdağ'a ilk kez gelmiştik. Bugğnkü etapta biraz yokuş var. Etabı bitirmek bizim için yeterli olur diye düşünüyorum.