Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım Teknik Direktörü'nün yerli olmasını istediğini ifade etti.

ATV ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında soruları yanıtlayan Erdoğan, "Yerli ve milli olmayı savunan bir kişi olarak Milli takımın başında yerli teknik direktör olmasını isterim." diye konuştu.

"VAR sistemini de kontrol eden bir sistem kurulmalı." diyen Erdoğan, "VAR sisteminin eğer bir kontrol mekanizması olarak, onu da kontrol eden ayrı bir mekanizma kurulursa faydalı olacağına inanıyorum ve bunu özellikle diyelim, güreşte filan bu sistem başladı." ifadelerini kullandı.

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