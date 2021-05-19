Ziraat Türkiye Kupası’nda final mücadelesinde dün akşam Antalyaspor’u Gürsel Aksel Stadı’nda 2-0’lık skorla deviren Siyah-Beyazlılar’a maç sonunda tebrik yağdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş’ı, karşılaşmanın ardından Twitter hesabından yayınladığı mesajla kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2021 Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olan Beşiktaş futbol takımını ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

Kasapoğlu’ndan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş’ı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, “Süper Lig şampiyonluğunun ardından Türkiye Kupası’nı da kazanarak çifte şampiyonluk yaşayan Beşiktaş’ın bu başarısında emeği geçen başta futbolcular olmak üzere, teknik heyeti, kulüp yönetimini ve Siyah-Beyazlı camiayı tebrik ediyor, finalde gösterdiği mücadeleden dolayı Antalyaspor’u da kutluyorum” sözlerini sarf etti.