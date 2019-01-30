Kadınlar FIBA EuroCup son 16 turu ikinci maçında Çukurova Basketbol, sahasında Beşiktaş’ı 83-80 yenerek 8’li final turuna yükseldi.

İki Türk ekibini karşı karşıya getiren müsabakaya Iagupova’nın boyalı alandaki etkili oyunuyla başlayan Çukurova basketbol, 5. dakikayı 14-10 önde geçti. Hücum hattında organize olmakta zorlanan rakibi karşısında Sevgi Uzun’un üst üste sayılarıyla farkı 10’a (23-13) kadar çıkaran ev sahibi ekip, ilk periyodu 30-20 önde kapattı.

İkinci periyotta Mitchell ile etkili olan Beşiktaş, farkı 5’e (37-32) indirse de Iagupova ve Naumenko ikilisini durdurmakta güçlük çekince soyunma odasına 42-41 geride girdi.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan karşılaşmanın geri kalan bölümünde de iyi oyununu sürdüren Çukurova Basketbol, karşılaşmadan 83-80 galip ayrılarak 8’li final turuna çıktı.

Çukurova Basketbol, bu turda 24 Ocak’taki ilk karşılaşmayı da 73-65 önde tamamlamıştı.

Kadınlar FIBA EuroCup | Çukurova Basketbol: 83 - Beşiktaş: 80

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Anton Makhlin (Rusya), Sergii Tyslenko (Ukrayna), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)

Çukurova Basketbol: Mestdagh 5, Sevgi Uzun 9, Iagupova 22, Naumenko 14, Ndour 6, Bone 5, Gökşen Fitik, Pelin Bilgiç 6, Gray 14, Meltem Avcı 2

Beşiktaş: Epoupa 13, Mitchell 23, Bahar Çağlar 9, Kübra Siyahdemir 3, Akhator 14, Esra Atacan 12, Mircheva 6

1. Periyot: 30-20

Devre: 42-41

3. Periyot: 60-57