Çukur 72. bölüm fragman izle | Çukur 71. bölümde neler oldu?

Çukur son bölümünde neler oldu? Çukur dizisi başladığı günden itibaren Türkiye’nin fenomen dizilerinden biri haline geldi. Show Tv’nin sevilen dizisi Çukur Pazartesi günleri reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Öner Erkan ve Necip Memili’nin paylaştığı dizide aksiyon hiç bitmiyor.

Çukur hangi gün yayınlanıyor?

İzleyicilerin heyecanla ve yeni bölümü merakla beklediği Çukur dizisi Pazartesi akşamları saat 20.00'de Show Tv ekranlarından yayınlanıyor.

Çukur 71. bölümde ne olmuştu?

Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek. Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu’ya beklemediği bir yerden yardım gelecek. Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken, Aliço Yamaç’a ulaşmaya çalışacak.

Yamaç’ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur’un sokaklarına götürecek. Bu durum karşısında Akın’ın tepkisi ve Yamaç’ın atacağı hamleler soluksuz beklenecek.

Çukur dizisi konusu

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Senaryosunu Gökhan Horzum, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstleniyor.