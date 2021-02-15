Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova, hücum hattına flaş bir transfer gerçekleştirdi. Rus ekibi, Çin kulüplerinden Dalian'ın Venezuelalı golcüsü Salomon Rondon'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

CSKA Moskova ile ilk antrenmanına da çıkan Rondon'un 2020-21 sezonu sonuna kadar kiralandığı aktarıldı.

Daha önce de Rusya'da forma giyen Salomon Rondon, 2012'de 9 milyon Euro karşılığında Malaga'dan Rubin Kazan'a transfer olmuştu. 2014'te ise Zenit, 18 milyon Euro karşılığında kendisini Rubin Kazan'dan kadrosuna katmıştı.

Rondon, İngiltere Premier Ligi'nde Newcastle ve West Bromwich formaları giydikten sonra ise 2019'da 18.27 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Çin ekibi Dalian'a gitmişti.