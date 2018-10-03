CSKA Moskova - Real Madrid maç sonucu: 1-0

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun ikinci hafta mücadelesinde İspanyol devi Real Madrid, Rus ekibi CSKA Moskova ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi CSKA Moskova, henüz maçın başında 2. dakikada Nikola Vlasic ile golü bularak 1-0 öne geçmeyi başardı.
Maçın hemen başında yenilen golün ardından Real Madrid'in tüm çabaları gol bulmalarını sağlayamadı. Maç içinde 3 şutu direkten dönen İspanyol devi, karşılaşmadan 1-0'lık sonuçla mağlup ayrıldı.
Ev sahibi CSKA Moskova'da maç içinde başarılı bir performans sergileyen Rus kaleci Igor Akinfeev, 90+5'te hakemle girdiği diyalog sonucunda üst üste 2 sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu unvanını taşıyan Real Madrid, ikinci maçında ilk yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.
Rus ekibi CSKA Moskova ise gruptaki ikinci maçlar sonunda 4 puanla zirvede yer almayı başardı.