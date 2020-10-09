CSKA Moskova - Maccabi Tel Aviv maç sonucu: 76-72

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında Rus ekibi CSKA Moskova, sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i ağırladı. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 76-72'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla CSKA, ilk galibiyetine ulaşırken Maccabi Tel Aviv ise ilk yenilgisini aldı.

CSKA Moskova'da Mike James 25 sayıyla yıldızlaşırken geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü sakatlığı nedeniyle kaçıran Will Clyburn de 19 sayıyla oynadı.

Maccabi'de Scottie Wilbekin 20 sayıyla takımının en skoreri olurken Tyler Dorsey 16, Ante Zizic de 13 sayı, 9 ribaunt ile maçı tamamladı.