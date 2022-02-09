CSKA Moskova, Kevin Pangos ile anlaşma sağladı

Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden CSKA Moskova, oyun kurucu takviyesi adına uzun süredir kadrosuna katmak istediği Kevin Pangos'ta mutlu sona ulaştı. CSKA Moskova'nın Pangos ile 2.5 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağladığı belirtildi.

CSKA Moskova, geçtiğimiz yaz da Kevin Pangos için girişimlerde bulunmuş fakat istediği sonucu alamamıştı. Sezona NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ın kadrosunda başlayan Pangos, şans bulmakta zorlanmasından kaynaklı Avrupa'ya dönmeye hazırlanıyor.

Daha önce Avrupa'da Gran Canaria, Zalgiris Kaunas, Barcelona ve Zenit St Petersburg formaları giyen Kanadalı oyun kurucu, Yunanistan'dan Gazzetta'nın haberine göre CSKA Moskova'nın önerdiği 2.5 yıl için 6 milyon Dolar'lık sözleşme teklifini kabul etti.