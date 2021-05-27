Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague'in yeni şampiyonu Almanya’da belli olacak. Temsilcimiz Anadolu Efes ile Rus ekibi CSKA Moskova final için kozlarını paylaşacak. Efes, bu karşılaşmadan galip ayrıldığı takdirde, bir diğer yarı final eşleşmesi olan FC Barcelona - AX Armani Exchange Milan maçının galibi ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

CSKA Moskova - Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Lanxess Arena’da oynanacak olan CSKA Moskova - Anadolu Efes maçı TSİ 19:00’da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar haberimizde olacak.

Ergin Ataman: "Final-Four'da şampiyonluk için oynayacağız"

Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, organizasyonun en başarılı takımlarından biri olduklarını söyledi. Müsabakaların oynanacağı Lanxess Arena’da düzenlenen açılış programına katılan Ataman, normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Vasilije Micic ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu kupayı kazanmasının kendisi için çok önemli olduğunu belirten Ataman, "Şimdi harika bir takımım var. Özellikle son iki sezondur harika basketbol ortaya koyuyoruz. Avrupa Ligi’ndeki en başarılı takımlardan bir tanesiyiz. Belki de CSKA Moskova ile birlikte maç kazanma yüzdesi en iyi takım da olabiliriz. Şimdi de Final-Four'da şampiyonluk için oynayacağız." diye konuştu.

Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile karşılaşacaklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Yarı finalde son şampiyona karşı oynayacağız. Onlara çok büyük saygımız var ama bu tek bir maç ve son sözü sahada oyuncular söyleyecek. Bakalım hangi oyuncular en iyi performansı ortaya koyacak, üç gün sonunda hangi takım şampiyonluğu kazanacak." ifadelerini kullandı.

Almanya’nın vize politikasını eleştirdi

Yönetim kurulu üyeleri, sporcu aileleri ve bazı basın kuruluşlarına vize verilmediğini vurgulayıp, Almanya’nın vize politikasını eleştiren Ataman, şunları kaydetti:

"Resmi yayıncımız beIN Sports basın toplantısı için burada değil. Alman makamları gelmelerine izin vermedi. Yine Köln’de oyuncularımızın aileleri ve yönetim kurulu üyelerimiz maalesef olmayacak. Çünkü Almanya yetkili makamları buna müsaade etmedi. Gerçekten çok zorlu bir sezon yaşadık, büyük fedakarlıklarda bulunduk. Oyuncularım Kovid-19’a yakalandı. Yine de bizi takip edenlere güzel bir basketbol sunmaya çalıştık. Dünyanın birçok yerinde etkinlikler bu şekilde gerçekleştiriliyor. Ancak ben neden bu şekilde bir karar alındığını bilmiyorum."

Anadolu Efes’li basketbolcu Micic ise sezonun en değerli oyuncusu seçilmenin kendisi için çok büyük anlam ifade ettiğini ve bu ödülü almayı beklemediğini aktardı.

Micic, "Hem kendim hem ailem adına çok mutluyum. Maalesef benim için en önemli kişi yanımda olamadı ama hayat böyle bir şey. Bu durum tabii benim için ekstra bir motivasyon olacaktır." şeklinde konuştu.

Dimitris Itoudis: "Anadolu Efes harika bir takım"

CSKA Moskova’nın başantrenörü Dimitris Itoudis, rakipleri Anadolu Efes’in harika bir takım olduğunu söyledi. Müsabakaların oynanacağı Lanxess Arena’da düzenlenen açılış programına katılan Itoudis, oyuncusu Will Clyburn ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yarınki maçta karşılaşacakları Anadolu Efes’in Avrupa’nın güçlü ekiplerinden biri olduğunu kaydeden Yunan çalıştırıcı, "Anadolu Efes harika bir takım. Uzun süredir bir arada olan bir takımdan bahsediyoruz. Bunu 2019 finalinin bir rövanşı diyebilirsiniz. Aynı koça, aynı felsefeye ve aynı olağanüstü oyunculara sahipler. Kadrolarına başka oyuncular da eklendi ve mükemmel basketbol oynuyorlar." diye konuştu.

CSKA Moskova Başantrenörü Itoudis, şöyle devam etti:

"Gerçekten büyük zorluklarla karşılaştık, karşılaşıyoruz. Biz de antrenmanlarımızı ona göre yaptık. Anadolu Efes’in çok iyi şutörleri var, topu çok iyi dolaştırıyorlar. Dolayısıyla farklı şeyler yapabilmemiz için ortaya bir şeyler koyabilmemiz lazım. Tabii bizim pek çok farklı planımız var. Final maçlarında son üç dakikada iyi oynayıp kazandığımız da oldu, favori olduğumuzda kaybettiğimiz maçlar da. Biz tabii ki onları durdurmaya çalışacağız. Larkin, Simon durdurulamazlar ama frenleyebiliriz."

Müthiş bir organizasyonun bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden CSKA Moskovalı oyuncu Will Clyburn ise "Sadece bir maç yapacağız ve o akşam daha iyi performans sergileyen takım maçı kazanacak. Tabii ki biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in Avrupa arenasındaki 726. maçı

Avrupa arenasındaki 726. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 725 karşılaşmada 413 galibiyet ve 312 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 478. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 477 karşılaşmada 256 galibiyet ve 221 yenilgi elde etti.

Üstünlük CSKA Moskova'da

Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa kupalarında bugüne kadar 32 kez karşılaşırken, temsilcimiz 11 galibiyet ve 21 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 7 maçta takımımız 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 25 karşılaşmada takımımız 5 galibiyet ve 20 mağlubiyet elde etti.