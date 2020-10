Esporseverler ekran başına. CS:GO’da heyecan, New York’ta devam ediyor. Yılın en önemli CS:GO şampiyonalarından biri olan IEM New York Avrupa Bölge Şampiyosı’nda takımlar unvan ve 70.000 dolar için yarışacak. IEM New York Avrupa Bölge Şampiyonası çeyrek ve yarı finalleri Cuma-Cumartesi 14:55 ve 18:25’te, Pazar ise büyük finali ile 16:55’te canlı yayınla DMAX’te.

DMAX Kanal Bilgileri; Digiturk 49, D-Smart 46, Kablo TV 35, Tivibu 54, TV+ 39, Vodafone TV 31, Türksat 4A.