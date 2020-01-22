Crystal Palace - Southampton maç sonucu: 0-2
İngiltere Premier Lig'de Cenk Tosun'un takımı Crystal Palace kendi sahasında Southampton'a 2-0 mağlup oldu. Cenk maça ilk 11'de başlarken 69. dakikada yerini Connor Wickham'a bıraktı. Türkiye'ye geleceği iddiaları olan Benteke ise yine kadroda kendisine yer bulamadı.
İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace, Southampton'ı 24. hafta mücadelesinde ağırladı.
Konuk ekip Southampton 22. dakikada Nathan Redmond'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci ayrının hemen başında 48. dakikada ise Stuart Armstrong Southampton adına skoru 2-0'a getirdi ve maç bu sonuçla bitti.
Son 7 maçında 5. galibiyetini alan Southampton 3 puanı alarak 31 puana ulaşırken Palace ise 30 puanda kaldı.
Cenk çıktı, Benteke kadroya giremedi
Milli futbolcu Cenk Tosun maça ilk 11'de başlarken 69. dakikada yerini Connor Wickham'a bıraktı. Türkiye'ye transfer olacağı iddiaları olan Belçikalı yıldız forvet Benteke ise son haftalarda olduğu gibi yine maç kadrosuna giremedi.