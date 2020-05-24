Cruzeiro'nun yeni başkanı Sergio Santos Rodriguez, Brezilya ekibinde daha önce forma giymiş olan Deivid'i yeniden takıma döndürdü.

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe forması da giymiş olan Deivid, resmi açıklamayla Cruzeiro'nun yeni futbol direktörü oldu.

2003'te Cruzeiro formasıyla sergilediği performansla dikkat çekerek Avrupa'ya transfer olan Deivid, 2006-2010 yılları arasında ise Fenerbahçe formasıyla son derece etkili bir performans sergilemişti.

Daha sonra Cruzeiro'da yardımcı antrenör ve teknik direktör olarak da çalışan Brezilyalı eski futbolcu, şimdi takım direktörü olarak Cruzeiro'ya geri döndü.