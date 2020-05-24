Cruzeiro'nun yeni futbol direktörü Deivid

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Deivid, daha önce formasını giydiği bir başka ekip Cruzeiro'nun yeni futbol direktörü oldu.

24 Mayıs 2020, Pazar 15:02 Son Güncelleme:
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Cruzeiro'nun yeni futbol direktörü Deivid

Cruzeiro'nun yeni başkanı Sergio Santos Rodriguez, Brezilya ekibinde daha önce forma giymiş olan Deivid'i yeniden takıma döndürdü. 

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe forması da giymiş olan Deivid, resmi açıklamayla Cruzeiro'nun yeni futbol direktörü oldu. 

2003'te Cruzeiro formasıyla sergilediği performansla dikkat çekerek Avrupa'ya transfer olan Deivid, 2006-2010 yılları arasında ise Fenerbahçe formasıyla son derece etkili bir performans sergilemişti.

Daha sonra Cruzeiro'da yardımcı antrenör ve teknik direktör olarak da çalışan Brezilyalı eski futbolcu, şimdi takım direktörü olarak Cruzeiro'ya geri döndü. 

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