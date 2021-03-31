Portekiz A Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Lüksemburg'u deplasmanda 3-1 yendi. Portekiz adına golleri Diogo Jota, Cristiano Ronaldo ve Palhinha kaydetti.

Cristiano Ronaldo böylece Milli Takım kariyerinde 103. golünü attı ve bu alanda ilk sırada bulunan Ali Daei'ye bir adım daha yaklaştı. Ronaldo kalan maçlarda 6 gol daha atarsa A Milli Takım kariyerinde dünyada en çok gol atan oyuncu unvanına ortak olacak

109 - Ali Daei (İran)

103 - Cristiano Ronaldo (Portekiz)

84 - Puskas (Macaristan)

Lionel Messi'nin ise Arjantin A Milli Takımı adına 71 golü bulunuyor. Messi de tıpkı Ronaldo gibi ülkesinin en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor.