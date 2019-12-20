Cristiano Ronaldo’dan Sampdoria’ya akılalmaz gol!

Cristiano Ronaldo’nun, Juventus’un deplasmanda Sampdoria’yı 2-1 yendiği mücadelede attığı kafa golü önceki günün en çok konuşulan hareketlerinden biriydi.

1.87 cm boyunda olan 34 yaşındaki yıldız, gol sırasında 2 metre 56 cm.’ye kadar yükseldi. CR7’nin, 71 cm. sıçrayarak gol sırasında rakip savunmacılara adeta havadan baktığı anın fotoğrafı, sosyal medyada da yüzbinlerce beğeni aldı.

Süperstarın bu tarz zıplayarak attığı gollerde rekoru ise 6 yıl öncesine ait. Ronaldo, eski takımı Manchester United’a, Real Madrid formasıyla 2 metre 93 cm.’ye çıkmış ve kafayla Kırmızı Şeytanlar’ın filelerini sallamıştı.