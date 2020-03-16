Virüsün Avrupa’da salgın haline dönüştüğü İtalya’da Juventus’un yıldızı Cristiano Ronaldo, son hareketiyle alkış topladı. İspanya’nın Marca Gazetesi, Juve’deki takım arkadaşı Rugani’nin testinin pozitif çıkması sonrası haberi aldığı Portekiz’de bir süre karantina altına alınan Ronaldo’nun, ülkesindeki oteller zincirini hastanelere dönüştürme kararı aldığını yazdı.

Ronaldo’nun bu süreçte tüm sağlık personelenin maaşlarını da ödeyeceği, söz konusu hastanelerin ücretsiz olarak hizmet vereceği belirtildi.