Cristiano Ronaldo yine tarihe geçti! Üç büyük ligde gol kralı

Cristiano Ronaldo rekorlara doymuyor. Bu sezon Juventus forması altında Serie A'da 29 gol atan Cristiano Ronaldo, gol kralı olmayı başardı. Portekizli yıldız böylece üç farklı büyük ligde gol kralı olan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Cristiano Ronaldo, daha önce İngiltere Premier Lig'de bir kez, İspanya La Liga'da ise 3 kez gol kralı olmuştu. Ronaldo, Serie A'da da gol kralı oldu ve rekorun sahibi oldu

2007-08 Manchester United 31 gol / C. Ronaldo Premier Lig gol kralı





2010-11 Real Madrid 40 gol / C. Ronaldo La Liga gol kralı

2013-14 Real Madrid 31 gol / C. Ronaldo La Liga gol kralı

2014-15 Real Madrid 48 gol / C. Ronaldo La Liga gol kralı