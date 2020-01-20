Juventus'un Parma'yı 2-1 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golleri atan Portekizli yıldız, yine önemli bir istatistik yakaladı. Üst üste yedinci Serie A maçını da boş geçmeyen tecrübeli futbolcu, 2005'ten bu yana bunu başaran ilk Juventuslu oldu. Ronaldo, böylece David Trezeguet'nin rekorunu da egale etti. Bu sezon Serie A'daki gol sayısını 16'ya çıkaran 34 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın 5 büyük liginde son 14 sezonun her birinde en az 15 gol atan tek oyuncu konumunda bulunuyor. (TRTSpor)

Ronaldo son 7 haftada toplam 11 gol kaydederken lig genelinde 14 gole ulaştı.