Cristiano Ronaldo 15 sene sonra Juventus'ta üst üste 7 gol atan ilk oyuncu oldu
Cristiano Ronaldo, Serie A'nın 20.hafta maçında Parma'ya iki gol birden attı. Portekizli yıldız, böylece üst üste 7 lig maçında gol atıp Juventus adına bunu son 15 yılda başaran ilk oyuncu oldu. 2005 yılında David Trezeguet üst üste yedi lig maçında gol kaydetmişti.
Juventus'un Parma'yı 2-1 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golleri atan Portekizli yıldız, yine önemli bir istatistik yakaladı. Üst üste yedinci Serie A maçını da boş geçmeyen tecrübeli futbolcu, 2005'ten bu yana bunu başaran ilk Juventuslu oldu. Ronaldo, böylece David Trezeguet'nin rekorunu da egale etti. Bu sezon Serie A'daki gol sayısını 16'ya çıkaran 34 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın 5 büyük liginde son 14 sezonun her birinde en az 15 gol atan tek oyuncu konumunda bulunuyor. (TRTSpor)
Ronaldo son 7 haftada toplam 11 gol kaydederken lig genelinde 14 gole ulaştı.