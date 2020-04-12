CR7 milyarder oluyor!

Dünyanın en ünlü ekonomi dergilerinden Forbes’in spor ekonomisi uzmanı Christina Settime, çarpıcı bir araştırma yaptı. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’un formasını giyen Cristiano Ronaldo, 2019 yılı içerisinde yaklaşık olarak 109 milyon Dolar kazandı. Reklam gelirlerinden 44, her sosyal medya paylaşımından da 1 milyon Dolar kazanan CR7, tarihi bir servete ulaşacak. Portekizli süperstarın, tüm gelirleri toplandığında mayıs ayının sonunda 1 milyar Dolar’ı geçecek. Yani 34 yaşındaki Ronaldo, futbolda milyarder olmayı başaran ilk isim olacak.

Spor tarihinde 3’üncü olacak

Spor tarihinde daha önce 1 milyar Dolar servete ulaşan iki isim olmuştu. ABD’li boksör Floyd Mayweather ile gelmiş geçmiş en iyi golfçü olarak kabul edilen Tiger Woods, bu barajı geçmişlerdi. İkilinin, serveti tam olarak açıklanmasa da 1.5 milyar Dolar civarında olduğu bilgisine ulaşıldı. Öte yandan eğer Ronaldo, 1 milyar Dolar servete ulaşırsa spor dünyasında bu barajı geçen 3. isim olacak.