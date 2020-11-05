Corona virüsü yenen Altay, ligde de kazanmak istiyor

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek. Koronavirüs önlemleri nedeniyle stadyuma seyirci alınmayacak. Önemli bir maça çıkacaklarını ifade eden Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Pandemi sürecini en ağır geçiren kulüplerden biriyiz. Birçok oyuncumuzun koronavirüs test sonucu yeni negatife döndü, idman eksikleri var. En iyi 11’le sahaya çıkmaya çalışacağız. Hedefimiz kazanmak. Biz büyük ve köklü bir camiayız. Bu zorlukların da üstesinden gelerek hedeflerimize ulaşacağız" şeklinde konuştu.