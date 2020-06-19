Corona virüsü yendi, maça çıktı
Ankaragücü takımının orta saha oyuncusu Ricardo Faty'nin 5 Mayıs 2020 tarihinde corona virüs testi pozitif çıkmıştı. Deneyimli orta saha oyuncusu bir hafta karantinada kaldıktan sonra hastaneden taburcu olmuş daha sonrada test sonucu negatif çıkmıştı. Yaklaşık 40 gün sonra Faty, Başakşehir'e karşı ilk 11'de sahaya çıktı
Ankaragücü takımının orta saha oyuncusu Ricardo Faty'nin 5 Mayıs 2020 tarihinde corona virüs testi pozitif çıkmıştı. Deneyimli orta saha oyuncusu bir hafta karantinada kaldıktan sonra hastaneden taburcu olmuş daha sonrada test sonucu negatif çıkmıştı. Yaklaşık 40 gün sonra Faty, Başakşehir'e karşı ilk 11'de sahaya çıktı
Faty geçen hafta Ankaragücü'nün 1-1 berabere kaldığı Gaziantep FK maçında kadroda yer almış ancak görev yapmamıştı