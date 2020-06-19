Corona virüsü yendi, maça çıktı

Ankaragücü takımının orta saha oyuncusu Ricardo Faty'nin 5 Mayıs 2020 tarihinde corona virüs testi pozitif çıkmıştı. Deneyimli orta saha oyuncusu bir hafta karantinada kaldıktan sonra hastaneden taburcu olmuş daha sonrada test sonucu negatif çıkmıştı. Yaklaşık 40 gün sonra Faty, Başakşehir'e karşı ilk 11'de sahaya çıktı

19 Haziran 2020, Cuma 22:02 Son Güncelleme:
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Corona virüsü yendi, maça çıktı

Ankaragücü takımının orta saha oyuncusu Ricardo Faty'nin 5 Mayıs 2020 tarihinde corona virüs testi pozitif çıkmıştı. Deneyimli orta saha oyuncusu bir hafta karantinada kaldıktan sonra hastaneden taburcu olmuş daha sonrada test sonucu negatif çıkmıştı. Yaklaşık 40 gün sonra Faty, Başakşehir'e karşı ilk 11'de sahaya çıktı

Faty geçen hafta Ankaragücü'nün 1-1 berabere kaldığı Gaziantep FK maçında kadroda yer almış ancak görev yapmamıştı


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