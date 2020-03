Her erkek çocuğunun bir dönem mutlaka hayallerini süslemiştir futbolcu olmak.

Kutu kolaları ezerek yapılan toplardan, kameslere bu oyunu oynamak için ne fedakarlıklarda bulunmadık ki? Okulda, sokakta, evde bütün zamanı futbol oynayarak geçirirken tek bir mola verilirdi, o da futbol konulu çizgi filmleri izlemek için... (eurosport)

1. Captain Tsubasa

İlk bölümü 1983'te yayınlanan ülkemizde de "Küçük Golcü" adıyla yayınlanan seride Japonya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nı kazanmak isteyen Tsubasa Oozora'nın futbol kariyeri anlatılıyor. 2 bölümde anca geçilebilen ortasahadan, şut çekildikten sonra ovalleşen toplara bu çizgi filmi izleyeceğiz diye az geç kalmadık okula.

2. Moero! Top Striker

İlk bölümü 1991 yılında yayınlanan ve ülkemizde "Benjamin" adıyla bilinen bu çizgi film akıllarımıza "akula" "serap" ve "magnum" vuruşlarıyla kazındı.

3. Hurricanes

İlk bölümü 1993'te yayınlanan ülkemizde de kısa bir süre "Kasırgalar" adı altında yayınlanan çizgi film, Hurricanes isimli futbol kulübünün başından geçen olayları anlatıyor. Aklımızda kalanlar ise babasının ayrılmasıyla kulübün başına geçen 16 yaşındaki Amanda Carey, aksi İskoç teknik direktör Jock Stone ve takım kaptanı Cal Casey.

4. Strikers

Orijinal ismi "Ashita e Free Kick" olan bir dönem ülkemizde de yayınlanan çizgi filmin ana karakteri mavi saçlı Shun Godai, aslında dedesinin holdinginin başına geçmek için geldiği İtalya'da futbola merak salıp tüm serveti elinin tersiyle itiyor. Aynı zamanda bir voleybol takımının ve oyuncularının futbolcularla kurduğu ilişkileri de konu alan çizgi filmden aklımızda kalan ise "albatros vuruşu".

5. Giant Killing

2010 yılında 26 bölümlük anime olarak yayınlanan Giant Killing, East Tokyo United isimli futbol takımının başından geçenleri konu alıyor. Bu serinin en önemli özelliği ise gerçekçiliği. Stadyumlardan, kamera açılarına kadar birçok detay özenle çizilmiş. İzlerken gerçek bir futbol maçı izliyormuş hissine bürünebilirsiniz.

6. Kung-foot

Meteorlar isimli bir takımdaki çocukların başından geçenleri konu alan seride futbol oynarken kung-funun faydalı olabileceğini görüyoruz.

7. Inazuma Eleven

Aynı isimli video oyundan esinlenerek animesi yapılan Inazuma Eleven, daha sonra eklenen Inazuma Eleven Go, Inazuma Eleven Go: Chrono Stone ve Inazuma Eleven Go: Galaxy ile birlikte toplam 268 bölüme ulaşmıştır. Seri, dedesi Japonya'nın en iyi kalecisi olan fakat o daha doğmadan ölen Endou Mamoru'nun, dedesinin izinden ilerleyip kaleci olma hikayesini anlatır.

8. Ganbare Kickers

Hikayesi Tsubasa'yı andıran Ganbare Kickers, Gregor adlı küçük çocuğun yeni taşındığı semtin okul takımına girmesiyle futbola olan aşkını göstermesini konu alıyor.

9. Ginga e Kickoff

2012 yılında yayına giren ve 39 bölüm süren seri, Predators takımının başından geçenleri anlatıyor. Serinin öne çıkan tarafı ise minyatür kaleden, körler futboluna, kadınlar futbolundan, 2'ye 2 maçlara kadar futbolun tüm yelpazesini gözler önüne sermesi.

10. Area No Kishi

2012 yılında yayınlanmaya başladıktan sonra 37 bölüm süren bu seri Japonya U-15 Milli Takımı'nın kaptanı olan Suguru Aizawa'nın trafik kazası sonucu ölümünden sonra kalbinin kardeşi Kakeru Aizawa'ya nakledilmesi ve dolayısıyla Dünya Kupası kazanma hayalini de kardeşine bırakmasını konu alır.

11. Aoki Densetsu Shoot

Kakenshi Ortaokulu'nun üç yıldızı olan Toshihiko Tanaka, Kazuhiro Hiramatsu ve Kenji Shiraishi'nin mezun olduktan sonra hayranı oldukları Yoshiharu Kubo ile birlikte oynayabilmek için Kakegawa Lisesi'ne gitmelerini konu alan seri ilk kez 1993'te yayınlanmış ve 38 bölüm sürmüştür.

12. Whistle!

Rüyası profesyonel bir futbolcu olmak olan ancak kısıtlı yeteneklere sahip Kazamatsuri Shou'nun arkadaşlarının da desteğiyle yeteneğini geliştirip basamakları bir bir çıkmasını anlatan seri 2002 yılında yayına girip 39 bölüm sürmüştür.

13. Hungry Heart: Wild Striker

Tsubasa'nın yaratıcısı olan Yoichi Takahashi'nin bir başka animesi olan bu serinin ilk yayın tarihi 2002'dir ve toplam 52 bölüm sürmüştür. Serinin konusu ise abisi ünlü bir futbolcu olan ve A.C Milan'a transfer olan Kano Kyosuke'nin abisinin gölgesinde kalarak futbola soğuması ancak daha sonra edindiği arkadaşlarla tekrar futbola olan sevgisinin artmasıyla abisinin izinden gitmesidir.