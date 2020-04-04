Corona virüs nedeniyle 34,4 milyon kişi sokağa çıkamayacak

Türkiye'de yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının kapsamında yaklaşık 34,4 milyon kişi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Corona virüs ile mücadelede alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bu kapsamda, 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak, belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıldı. 1 Ocak 2000 ve sonrasında doğanların da 65 yaşın üzerinde bulunanlar gibi sokağa çıkması yasaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumunun ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları''na göre, Türkiye'de 83 milyon 154 bin 997 kişi yaşıyor.

Araç giriş ve çıkışlarının yasaklandığı 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ise 65 milyon 265 bin 543 kişi ikamet ediyor.

Bu şehirler arasında 15 milyon 519 bin 267 kişilik nüfusuyla İstanbul ilk sırada yer alırken, bu kenti 5 milyon 639 bin 76 kişiyle Ankara ve 4 milyon 367 bin 251 kişiyle İzmir takip ediyor.

Büyükşehir olmamasına karşın akciğer rahatsızlıklarının çok görülmesinden dolayı yasak kapsamına alınan Zonguldak'ta ise 596 bin 53 kişi bulunuyor.

Virüs salgınna karşı alınan tedbirlerden bir diğeri olan 20 yaş ve altındaki vatandaşlara yönelik uygulamanın kapsamına 26,9 milyon genç giriyor. Daha önce yaklaşık 7,5 milyon 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşın sokağa çıkması sınırlandırılmıştı.

Böylece 81 ilde yaklaşık 34,4 milyon vatandaşın sokağa çıkması yasaklanmış oldu.







