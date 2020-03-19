Corona virüs konusunda bilgilendirme yapan sanal asistan: Koronabot

Amazon UK için hayata geçirdiği alışveriş botuyla diyalog bazlı yapay zeka teknolojisindeki konumunu sağlamlaştıran CBOT, Türkiye’nin Korona Virüsü ile mücadelesine yapay zeka teknolojisiyle destek olacak. CBOT’un kendi altyapısını kullanarak geliştirdiği Korona Virüsü Bilgi Asistanı, vatandaşların doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşmasını sağlıyor.

Şimdilik en kritik 20 ana başlıkta gelebilecek yüzlerce farklı soruya cevap verebilen Korona Virüsü Bilgi Asistanı, öncelikli olarak Sağlık Bakanlığı ile diğer bakanlıkların resmi sitelerindeki ve Twitter hesaplarındaki açıklamaları temel alıyor. Bu alanlardaki yeni açıklamaları takip ederek, verdiği cevapları da düzenli olarak güncelliyor.

T.C. Sağlık Bakanlığı algoritmalarına göre hastalık riskini hesaplayabilen bu dijital asistan, Türkiye’nin COVID-19 ile mücadelesine önemli bir katkıda bulunuyor. Yapay zeka kapsamında makine öğrenmesi teknolojisiyle desteklenen Korona Virüsü Bilgi Asistanı'nın farklı konular ortaya çıktıkça resmi kanallardan yapılan açıklamalar çerçevesinde yeni sorulara hızla adapte olabildiğini ekleyelim.

Korona Virüsü Bilgi Asistanı’na www.koronabot.com sayfasından erişebiliyorsunuz. Vatandaşlar siteye girdikten sonra sayfadaki arama alanından ya da sağ alt köşedeki bot sembolünü kullanarak merak ettikleri soruları sorabiliyor. Bu soruları algılayan yapay zeka, ilgili sorulara en doğru yanıtı gerçek zamanlı olarak verebiliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs vakalarının Türkiye’de de görülmesiyle dezenformasyon ile mücadele de büyük bir kazandı. Vatandaşların, T.C. Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlardan alınan bilgiler dışında farklı kaynaklara yönelmemesi güzel bir detay. Bu kapsamda CBOT'un hazırladığı Korona Virüsü Bilgi Asistanı ile vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasının önünü açtığını söylemek mümkün. (Webrazzi)