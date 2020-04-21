Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) salgını dünyayı etkilemeye devam ediyor. Doğu Akdeniz'in incisi tatil cenneti KKTC'nin Girne kenti de dünyayı kasıp kavuran corona virüs (Covid-19) salgınından nasibini aldı. Salgın tedbirleri nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağının uygulandığı KKTC'de, sokaklar boşaldı. Corona virüsün en çok etkililediği İlçelerden biri de turizmin başkenti Girne oldu. Günde binlerci kişiyi ağırlayan Girne adeta hayalet şehre dönüştü.

GÜVERCİNLERİN MEKANI!

Turizm şehri olarak öne çıkan Girne'de, koronavirüs salgınına ilişkin tedbirler kapsamında otellerin kapatılması ile birlikte nüfus yoğunluğu azaldı. Girne İlçesi'nde yabancı turistlerin akın ettiği liman adeta sessizliğe büründü. Kentteki liman ve çevresi güvercinlere ev sahipliği yapıyor.

DHA