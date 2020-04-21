21 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ...

11.00 | Dünya genelinde Corona virüs bulaşan kişi sayısı 2 milyon 480 bini aştı

10.30 | CNN'in ABD'li bir istihbarat kaynağına dayandırdığı bilgiye göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçirdiği bir ameliyat sonrası beyin ölümü gerçekleşti.

10.00 | Hong Kong hükümeti, koronavirüs karantinasını 7 Mayıs tarihine kadar uzattı.

09.30 | ABD Başkanı Donald Trump, Corona virüs nedeniyle, ABD'ye göçü geçici süreliğine askıya alan bir kararname imzalayacağını duyurdu

09.00 | Yeni Zelanda'da bir kişinin daha Corona virüsten hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 13'e yükseldi.

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Dünya genelinde yeni tip Corona virüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 2,4 milyonu geçerken, iyileşenlerin sayısı 650 bine, can kaybı ise 170 bine yaklaştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgının "merkez üssü" ABD'de, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 781 artarak 41 bin 356'ya yükseldi. Vaka sayısının 771 bin 216 olarak kaydedildiği ABD'de 71 bin 497 kişi de iyileşti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a talep etmesi durumunda salgınla mücadelede yardım edebileceğini söyledi.

Ülkedeki bazı eyaletlerde ise salgınla mücadele için getirilen kısıtlamaların kaldırılması için ''Evde kal'' talimatlarına rağmen protesto gösterileri düzenlendi.

New York'taki Cobble Hill Sağlık Merkezinin Kovid-19 bağlantılı 55 ölümle eyalette en fazla can kaybının yaşandığı yaşlı bakımevi olduğu bildirildi.