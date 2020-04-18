18 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ...

10.30 | Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 251 bin 777'ye ulaştı.

09.55 | İngiltere'den getirilen 252 kişi gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi

09.20 | Polonya'daki 212 Türk vatandaşı Ordu'ya getirildi

09.10 | Avrupa'da hava kirliliği seviyeleri, Corona virüs nedeniyle yüzde 45 azaldı

09.00 | Fransız bilim insanları: Corona virüs 92 derece sıcaklıkta etkisiz hale geldi





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Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 2 milyon 146 bine ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 545 bin, can kaybı ise 144 bine çıktı.

Corona virüs salgınının en fazla etkilediği ABD'de virüs bulaşanların sayısı 667 bini geçerken,hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 900, iyileşenlerin sayısı ise 57 bin 189'a yükseldi.

İtalya'daki Corona virüs kaynaklı can kaybı 22 bin 170'e çıkarken, vaka sayısı 168 bin 941'e, iyileşenlerin sayısı ise 40 bin 164'e çıktı.