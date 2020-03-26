Bir virüsün ne kadar hızlı değiştiğine bağlı olarak, bazı aşıların düzenli olarak güncellenmesi gerekiyor. Bu tür bir aşı olan grip aşısı da her yıl tekrarlanıyor. Kızamık ve suçiçeği gibi benzeri aşılar da onlarca yıl hatta ömür boyu koruma sağlıyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, John Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı’ndan biyolog Peter Thilen, corona virüsün gripten daha çok kızamık ve suçiçeği gibi yavaşça değiştiğini söyledi.

Açıklamada “Yaptığımız şey virüsün mutasyon geçirip geçirmediğini ve ne kadar hızlı olduğunu bildiriyor" diyen Thilen, “Mutasyon oranına dayanarak, erken veriler bunun her yıl grip aşısı gibi güncellenmesi gereken bir aşıdan ziyade tek bir aşı olacağını gösteriyor” ifadesini kullandı.

Iowa Üniversitesi’nden Stanley Perlman ve Texarkana’daki Texas A&M Üniversitesi’nden Benjamin Neuman adlı iki virolog, Washington Post gazetesine virüsün nispeten kararlı göründüğünü söyledi. Perlman, “Virüs önemli ölçüde mutasyona uğramadı” dedi.

Virüsteki mutasyonları incelemek, bilim insanlarının virüsün bir bölgede ne kadar süre fark edilmemiş olabileceğini belirlemelerine yardımcı olabilir ve sosyal uzaklıklar gibi hangi önlemlerin alınacağı konusunda tavsiyede bulunabilir.

Uzmanlar, corona virüs için olabilecek en erken aşının 18 ay sonra çıkabileceğini belirtiyor. ABD, İngiltere ve diğer ülkelerde aşı denemeleri devam etmekle birlikte, aşı milyonlarca insana yapılmadan önce güvenli ve etkili olduğunu kanıtlamak için zamana ihtiyaç var.

YENİ TEDAVİ YÖNTEMİ DENENECEK

Bununla birlikte Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) , ABD’de 50 binden fazla hasta için ilk tedaviyi onayladı: Enfeksiyonu temizleyen insanlardan kan plazması. İyileşmiş Covid-19 hastalarından alınan kan plazması, bağışıklık sisteminin enfeksiyonla savaşmak için geliştirdiği antikorlar açısından zengin.

Çin geçen ay hastalarını tedavi etmek için yüzyıllık yöntemi kullanmaya başladı ve New York Valisi Andrew Cuomo pazartesi yaptığı açıklamada, plazmanın devletin 25 binden fazla corona virüs hastasını tedavi etmek için orada test edileceğini duyurdu.

Denenecek tedavi yöntemi, aşıdan önceki zamanlarda grip ve kızamık salgınlarıyla savaşmak için kullanıldı ve daha yakın zamanda SARS ve Ebola’ya karşı da çalıştı.

ABD hastaneleri, hem olası bir tedavi hem de enfeksiyon riski yüksek olan insanlar için aşı benzeri geçici koruma olan infüzyonlar hakkında büyük çalışmalara başlamak için FDA’dan izin bekliyor. (NTV)