Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü galibiyet serisini sürdürüyor

8 takımın mücadele ettiği Tekirdağ Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde 12 puanla liderlik koltuğuna oturan Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, geçtiğimiz yıl bölgesel ligde 4. olarak kıl payı kaçırdığı 2. lig fırsatını yeniden yakalamak için rakipleri karşısında sahada üstün bir performans sergiliyor.

Oynadığı 6 maçın tamamında rakiplerine karşı sahada farklı galibiyetlerle üstünlük kuran ÇBSK, bu hafta 8 takımlı ligde 6. sırada yer alan Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü’ne konuk olacak.

İHA