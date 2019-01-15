İşte Duílio Monteiros Alves'in açıklamaları:

SÖZLEŞMESİNİ FESHETMENİN YOLLARINI ARIYOR

Vagner Love ile ilgilendiklerini doğrulayan Duílio Monteiros Alves, Brezilyalı oyuncu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Vagner Love ile bir görüşme gerçekleştirdik bu doğru. Ancak şu an bulunduğu kulüple ilgili bazı sorunlar yaşıyor. Ve sözleşmesini feshedebilmenin yollarını arıyor. Bu yüzden bu sorunlar sonlanmadan onun gelip gelemeyeceği hakkında net bir şey söyleyemiyorum. Ne olacağını göreceğiz." (Haber1903)