Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Arjantin ile Kolombiya karşılaştı. Maça hızlı başlayan Arjantin, 7. dakikada Lautaro Martinez'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Kolombiya, 61. dakikada Luis Diaz'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşmanın normal süresi, bu skorla sona erdi. Penaltı atışlarına geçilen mücadelede Arjantin, rakibini 3-2 yenerek finalde Brezilya'nın rakibi oldu. Brezilya ile Arjantin arasındaki final maçı ise Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda 11 Temmuz Pazar günü TSİ 03.00'te oynanacak.

Messi ilk kupasını istiyor

Kulübü Barcelona ile tarihi başarılara imza atan Lionel Messi'nin koleksiyonundaki tek eksik ise milli takım ile kaldıracağı bir kupa... 34 yaşındaki yaşayan efsane, Brezilya karşısında zafere uzanarak Arjantin ile tarihe geçmenin peşinde olacak. Bu anlamda kariyerinin artık son yıllarına giren Messi, profesyonel futbolculuk hayatını bir milli takım kupası ile taçlandırmak istiyor.