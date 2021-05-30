Fransa Ligue2'de Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, play-out rövanş maçında Nantes ile karşı karşıya geldi.

Toulouse mücadeleyi 1-0 kazanmasına rağmen ilk karşılaşmada Nantes'a 2-1 mağlup olduğu için Fransa Ligue 1'e çıkma şansını kaybetti.

Toulouse'un golü 62. dakikada Youssouf Vakoum Bayo'dan gelirken Nathan N'Goumou maçın son bölümlerinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Fransız futbol adamı 2018-2020 yılları arasında Fenerbahçe 'de sportif direktör olarak görev almıştı.

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