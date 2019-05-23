ANKARA (DHA) - 2019 sezonunun açık havadaki ilk Türkiye şampiyonluğu unvanları çoklu branşlarda belirlenecek. İzmir'deki Komple Atlet finali, aynı zamanda Türkiye Şampiyonası niteliği taşıyor.

Dekatlon ve heptatlonda yeni isimler ortaya çıkarmak için üç yıl önce başlayan Komple Atlet serisinde 2019 yılının sonuna gelindi. Serinin finali, aynı zamanda Türkiye Çoklu Branşlar Şampiyonası niteliğinde olan İzmir'deki yarışmayla yapılacak. İlk etabı Mersin'de yapılan Komple Atlet'in sezon galipleriyle birlikte, çoklu branş Türkiye şampiyonları da iki günlük mücadele sonunda belirlenecek.

Büyük erkekler dekatlonda son iki yılın Türkiye şampiyonu Ahmet Mustafa Yılmaz ile birlikte daha önce çoklu branşlarda şampiyonluk elde etmiş olan Yunus Pehlevan, Yusuf Pehlevan ve Ramazan Can da yarışmalara katılacak.

Kadınlarda ise son iki yıldır Komple Atlet'i domine eden iki isim, Ezgi Şayir ile Emine Selda Kırdemir final etabında mücadele verecek. İlk ayakta yer almayan Buket Katya Orhonsayın yarışmaya geri dönerken, eski komple Atlet etap galiplerinden Asya Çulhaoğlu da müsabakada yarışacak.

Bu yıl ilk kez Komple Atlet yarışına çıkacak olan eski pentatlon rekortmeni Büşra Dündar, U20 kategorisinde Hülya Gezeroğlu ve Leyla Yanardağ ile mücadele verecek.

Çoklu branşlarda Komple Atlet serisinde alınacak sonuçlar, temmuz ayında yapılacak olan Çoklu Branşlar Avrupa Takımlar Şampiyonası 2'nci Lig mücadelesine gidecek milli takımın belirlenmesinde rol oynayacak.

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