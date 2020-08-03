Çocuklarda gelişim döneminde belirli yaşlarda farklı sendromlar yaşanabilir. Yetişkinlerde olduğu gibi onlar da kendi ruh hallerine göre farklı sorunları ile karşı karşıya kalırlar. Özellikle daha önce sergilemedikleri farklı davranışları bu dönemde ortaya çıkarmaya başlarlar. O yüzden çok dikkat edilmeli ve doğru yaklaşım ile beraber bu dönemin sağlıklı şekilde atlatılmasına imkan oluşturulmalıdır.

Çocuklarda 4 yaş sendromu nedir?

Birbiriyle alakası olmayan bazı davranışları gösterdikleri, aynı süreç içerisinde yeni davranışlar sergiledikleri dönem 4 yaş sendromu olarak bilinmektedir. Aileler için ilgi ve anlayış göstermek ile beraber doğru yaklaşım bu dönemdeki çocuklar için en önemli husustur. Özellikle çocuklar büyüdükçe sürekli öğrenmek isterler. Meraklı olurlar ve her konuda soru sormadan duramazlar. Çok karmaşık ve daha önce hiç akla gelmeyen değişik sorular ile ebeveynler karşı karşıya kalabilir. Özellikle mizah yetenekleri ve hayal güçlerinin gelişme dönemi olarak 4 yaş öne çıkıyor.

Çocuklar özellikle 4 yaş içerisinde henüz anlamadıkları birçok farklı durumu algılamadıkları halde cevap verirler. Bu süreç içerisinde çocuklar herhangi bir fikri ya da öneriyi asla kabul etmezler. Anlamsız bir inatlaşma içerisine girerler. Devamlı hayır cevabını veren çocuklar bu dönemde uyum sorunu yaşarlar. En önemlisi aşırı inatçı ve zorlu bir kişilik içerisine girerler.

Ailenin bu dönemde çocuklara karşı davranış ve tutumu büyük öneme sahiptir. Çocukların kişilikli bir birey olmaları ve bu dönemi sağlıklı şekilde atlatmaları, anne ve babanın yaklaşımı ile doğrudan bağlantılıdır. Mutlaka doğru eğitim verilebilmesi için uzman bir çocuk doktordan da destek almak en önemli hususlar arasında yer almaktadır.

Çocuklarda 4 yaş sendromu belirtileri nelerdir?

Çocukların kişiliğini oluşması ve hayatı daha iyi algılama noktasında 4 yaş sendromu büyük öneme sahiptir. Bu döneme kesinlikle bir hastalık olarak bakılmamalıdır. Daha çok çocukların gelişim dönemine atlatabilmeleri ve sağlıklı bir birey olabilmeleri noktasında geçiştir. Bu dönemde belli başlı bazı hareketler ve belirtiler ile 4 yaş sendromu kendini gösterir.

- Her konuya ve duruma karşı hayır derler,

- Aşırı inatçı olurlar,

- Çok meraklı olurlar,

- Hayal güçlerinin ve mizah yeteneklerinin yükseldiği fark edilir,

- Devamlı olarak soru sormaktan kendilerini alamazlar,

- Farklı ve karmaşık sorularla sürekli anne ve babalarının karşısına çıkarlar,

- Hiçbir şeyi algılamadıkları halde her şeyi cevap vermeye kalkarlar,

- Onlar için dile getirilen hiçbir öneri ya da fikri kabul etmezler,

Bu şekilde 4 yaş sendromu içerisinde çocuklar belli başlı bazı belirtiler ile kendini göstermeye başlarlar. Önemli olan bu dönemde anne ve babanın davranış ile tutumudur. Çocuklara gösterilecek olan doğru yaklaşım ile beraber, onların daha sağlıklı bir birey olarak yetişmelerine önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

4 yaş sendromuna giren çocuklara nasıl davranılmalı?

Belli başlı bazı durumlara dikkat etmek suretiyle 4 yaş sendromu için çocuklar çok daha sağlıklı şekilde gelişim gösterebilir. Tabii bu durum çok daha zorlu bir dönem içerisinde geçiyorsa, mutlaka uzman bir çocuk doktoru üzerinden yardım almaya özen gösterilmelidir. Aynı zamanda belli başlı bazı unsurlar 4 yaş içerisinde ele alındığı zaman, daha sağlıklı bir gelişim dönemi yaşanabilir.

- 4 yaş sendromu asla bir kriz olarak ele alınmamalıdır,

- Anne ve baba çocukların davranışlarına karşı mutlaka sakin ve ılımlı olmalıdır,

- Katı cezalardan uzak durulmalıdır,

- Katı kurallar konulmamalıdır,

- Anne ve baba devamlı olarak çocuklar ile iletişim halinde olmalıdır,

- Öfkeli ve sinirli ise üzerine gidilmemelidir,

- Bu dönemde çocuklar diğer başka çocuklar ile kıyaslanmamalıdır,

- Anne ve baba çocukların davranışlarına karşı daima pozitif bir yaklaşım içerisinde olmalıdır,

Bu gibi davranışlar ile beraber 4 yaş sendromu çok daha sağlıklı şekilde atlatılabilir. Bu dönemde ebeveynlere düşen görev en önemli husustur. Çocuğun sağlıklı ve sağlam bir kişilik içerisinde büyümesini sağlayacak en önemli etmen, anne ve babanın tutum ve davranışlarıdır.