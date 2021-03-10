Çocuklar hep mutlu olsun!

Tunceli’nin 2 bin rakımlı dağ köylerindeki okullarda eğitim gören çocuklar ve vatandaşlar, 'Orada Bir Köy Var Uzakta' projesi ile hayatlarında ilk defa badminton oynamanın mutluluğunu yaşadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonu tarafından badminton sporunu yaygınlaştırmak ve köy okullarına destek olmak amacıyla 81 ilde başlatılan projede çocukların yanı sıra köylerdeki yetişkin vatandaşların da badmintonla buluşması sağlandı.

Gençler ve yaşlılar buluştu!

Spor Bakanlığı tarafından organize edilen projeye Türkiye Badminton Federasyonu da büyük destek verdi. Badminton oynayan çocuklara, yaşlılar da katıldı. İlk kez badminton sporu ile tanışan çocuklar ve vatandaşlar halinden bir hayli memnundu. Bu sırada çocukların ne oynadığını merak edip, evinden okul bahçesine gelen 81 yaşındaki Mustafa Turan da eline aldığı raketle Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er’e rakip oldu.

'Moralimiz yükseliyor'

Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, spor alanında aktifleşme yaşandığını belirtirken, şunları söyledi: "Tunceli halkı çocuklarının sportif faaliyetlere katılması noktasında çok bilinçli. Her ailedeki bir çocuğumuz bir spor dalı ile uğraşıyor ve bu durum da bizi hem çok mutlu ediyor. Çünkü çocuklar istedikçe, gençler bize geldikçe bizim de moralimiz yükseliyor ve sporu üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz."