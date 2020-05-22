Çoban çökerten otu daha çok erkekler üzerinde faydalı bir bitki türüdür. Cinsel sağlık sorunları söz konusu olduğunda çoban çökerten otunun bu alanda sağladığı yararlar ortaya çıkmaktadır.

Çoban çökerten otu nedir?

Çoban çökerten otu özellikle Çin ve Avrupa yüzyıllar boyunca alternatif tıp alanında kullanılan ve hayati bir rol oynayan bir bitkidir. Çoban çökerten otunun yapısında bulunan ve sahip olduğu sert iğneleri nedeniyle bu bitki türüne çoban çökerten adı verilmiştir. Halk arasında çoğu zaman deve çökerten ya da çarık dikeni adlarıyla da anılmaktadır.

Araştırmacıların pek çoğu çeşitli ilaç yapımında da kullandıkları bu bitkiyi çoğunlukla tonik olarak kullanmanın yanı sıra hormon üretimi için de tercih etmektedir. Oldukça fazla faydaları bulunan çoban çökerten otu daha çok hormon artırımı için kullanılmaktadır. Bu nedenle de cinsel gücü artırma gibi faydaları bulunmaktadır.

Çoban çökerten otunun faydaları nelerdir?

Çoban çökerten otu, alternatif tıp alanında kendisine çok farklı yerler bulan bir bitkidir. Özellikle son dönemlerde yapılan araştırmalar neticesinde bu bitkinin cinsel gücü artırdığı kanıtlanmıştır. Bu özellik sayesinde de cinsel güç artırımı için pek çok ilaç içerisinde kullanılmaya devam etmektedir. İşte çoban çökerten otunun sağlık açısından faydaları şu şekildedir;

- Cinsel gücün arttırılmasına yardımcı olur.

- Kadınlarda hormonların dengelenmesini sağlar. Bu sayede de adet düzensizliklerini giderir.

- Prostat kanserine karşı koruyucu bir etki yapar. Bu kanserin kişilerde görülme riskini azaltır.

- Kadınlarda görülen sürekli düşük riskini azaltır.

- Kısırlık üzerinden ciddi anlamda olumlu etkileri vardır. Özellikle erkeklerde sperm sayısını ve kalitesini artırır.

- Kas gücünün doğal şekilde artmasını sağlar.

- Damar tıkanıklığına karşı güçlü bir etkiye sahiptir.

- Vücut direncini ve bağışıklığı artırır.

- Adet dönemlerinde kadınların fazla kanamasını düzenler ve azaltır.

- Göz hastalıklarına karşı iyileştirici bir özelliği vardır.

- Böbrek hastalıklarına iyi gelir.

Çoban çökerten otu ne işe yarar?

Çoban çökerten otu, vücut açısından farklı ama oldukça çeşitli etkilere sahiptir. Sağlık bakımından çoban çökerten otu özellikle cinsel sağlığın iyileştirilmesinde etkilidir. Bu nedenle çoban çökerten otu ile pek çok ilaç ve tonik üretilmektedir. Çoban çökerten otunun en fazla kullanıldığı alanların başında cinsel sağlık gelmektedir.

Hem erkeklerde hem de kadınlarda inanılmaz etkiler sunan bu bitki, cinsel gücün artırılmasına yardımcı olur. Sadece cinsel güç açısından değil aynı zamanda da idrar, üreme sorunları ve yorgunluk için güçlü bir tedavi edici özelliği bulunmaktadır.

Çoban çökerten otu, erkeklerde daha kaliteli ve sayısı fazla sperm üretimini sağlar. Bununla beraber kadınlarda da hormonları dengeleyerek, doğurganlığın artmasına yardımcı olur. İktidarsızlık sorunu yaşayan kişiler açısından çoban çökerten otunun önemi oldukça fazladır. Bunlarla beraber bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun direncini artırır.

Çoban çökerten otu ne için kullanılır?

Çoban çökerten otu en fazla cinsel sağlık ve sindirim sistemleri ile ilgili sorunların ortadan kaldırılması için kullanılır. Hormonlar üzerinde de etkili olan bu bitki, bir çay olarak tüketilmelidir. Çoban çökerten otundan çay elde etmek için 1 su bardağı kaynamış suyun içerisine bir çay kaşığı çoban çökerten tohumu eklemeniz yeterlidir.

Ardından 15 dakika kadar çayın demlenmesini bekleyin. 15 dakika bekledikten sonra ise çoban çökerten çayını süzerek tüketebilirsiniz. Bazı bölgelerde bir yağ olarak da kullanılan bu bitki, ülkemizde henüz yağ olarak tüketilmez. Sağlık açısından en önemli yararlarını almak isterseniz de çay olarak tüketmeniz yeterlidir.

Çoban çökerten otunu bir çay olarak tükettiğiniz zaman anında etkilerini gösterecektir. Özellikle günde bir bardak çoban çökerten çayı içildiği sürece cinsel hayatınızda yeniden bir hareketlilik başlayacaktır. Ayrıca hormonlarınızda artış söz konusu olduğu için de hamile kalma durumunuz artacak ve adet dönemleriniz daha düzenli bir hale gelecektir. Bu etkilerin her birini görmek için 1 ay boyunca günde 1 bardak çoban çökerten otunun çayını içmeniz yeterlidir.