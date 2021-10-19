Club Brugge - Manchester City maç sonucu: 1-5

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Club Brugge'ü 5-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı ve puanını 6'ya yükseltti.

Cancelo'nun 30. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Manchester City, 43. dakikada penaltıdan Mahrez'le farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısı İngiliz ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçın 2. yarısında da Manchester City farkı artırmaya devam etti. 53. dakikada Kyle Walker farkı 3'e yükseltti. 67. dakikada ise sahneye genç İngiliz Cole Palmer çıktı. Genç futbolcu oyuna girdikten yalnızca 2 dakika sonra golünü kaydetmeyi başardı. Club Brugge 81. dakikada Vanaken ile farkı 3'e indirmiş olsa da 84. dakikada Mahrez maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve Manchester City 5-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

2002 doğumlu Cole Palmer

Maçın en dikkat çeken olayları arasında 2002 doğumlu genç futbolcu Cole Palmer'in golü oldu. Daha 19 yaşında olan genç İngiliz oyuna girdikten 2 dakika sonra fileleri havalandırmayı başardı.

Kyle Walker'ın ilk golü

Takımının 3. golünü kaydeden Kyle Walker ise çıktığı 39. Şampiyonlar Ligi maçında ilk golünü kaydetmiş oldu.











