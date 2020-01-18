Cleveland Cavaliers deplasmanda kayıp

Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers ise deplasmanda Memphis Grizzlies’e 113-109 mağlup oldu. Cedi, 21 dakika süre aldığı müsabakada 4 sayı, 4 ribaundluk performans sergiledi.

18 Ocak 2020, Cumartesi 10:09 Son Güncelleme:
- A +
Cleveland Cavaliers deplasmanda kayıp

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers ise deplasmanda Memphis Grizzlies’e 113-109 mağlup oldu. Cedi, 21 dakika süre aldığı müsabakada 4 sayı, 4 ribaundluk performans sergiledi.

NBA'de dün gece oynanan 7 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

Philadelphia 76ers – Chicago Bulls: 100-89

Toronto Raptors – Washington Wizards: 140-111

Indiana Pacers – Minnesote Timberwolves: 116-114

Memphis Grizzlies – Cleveland Cavaliers: 113-109

Oklahoma City Thunder – Miami Heat: 108-115

San Antanio Spurs – Atlanta Hawks: 120-121

Dallas Mavericks – Portland Trail Blazers: 120-112

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...