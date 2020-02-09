Cisse rekordan döndü!

29. dakikada takımının kazandığı penaltıyı gole çevirip bu sezon 16. kez fileleri havalandıran başarılı oyuncu, 17. golünü atıp Türkiye kariyerindeki geçen sezon attığı 16 gollük rekorunu kırma şansını da yakaladı. Alanya’nın 61. dakikada kazandığı ikinci penaltıda üst direğe takılan başarılı oyuncu bu fırsatı tepmiş oldu. Cisse ikinci penaltıda topu alırken teknik direktör Erol Bulut, atışı Bakasetas’ın kullanmasını istedi. Ancak Cisse atışı kullanmak için ısrar etti ve beyaz noktanın başına ikinci kez geçti. Atışı gole çeviremeyen başarılı oyuncu büyük üzüntü yaşadı.