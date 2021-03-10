Ciro Immobile, Altın Ayakkabı ödülünü aldı

Avrupa liglerinin en çok gol atan futbolcusuna verilen Altın Ayakkabı ödülünün sahibi olan Lazio'nun yıldızı Ciro Immobile, bugün başkent Roma'da ödülünü aldı. 2020 yılında Altın Ayakkabı ödülünü kazanmayı, attığı 36 golle garantileyen Immobile, uzun süredir Altın Ayakkabı yarışında zirvede olan Robert Lewandowski'yi geride bırakmıştı.

2016'da Sevilla'dan Lazio'ya transfer olan Immobile, kariyerinde ilk defa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Ödül törenine takım arkadaşları teknik direktör Inzaghi, kulüp başkanı lotitto ve Roma Belediye Başkanı Raggi de katıldı. Immobile'nin altın ayakkabı kazanmasıyla 10 yıldır üst üste İspanya La Liga'da kazanılan altın ayakkabı serisine de son verilmiş oldu.

Altın Ayakkabı'yı bir önceki sezon La Liga'da attığı 36 golle Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazanmıştı.

Dündar KEŞAPLI / Roma