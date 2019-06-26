Afrika Kupası'nda yer alan Mısır'da Amr Warda krizi yaşanıyor.

Mısır kökenli İngiliz model Merhan Keller'in, Warda'nın kendisine gönderdiği cinsel içerikli mesajları yayınlamasının ardından, 25 yaşındaki futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Keller, kendisinin yanı sıra Warda'nın diğer kadınlara gönderdiği cinsel içerikli mesajları da paylaştı.

Warda'nın attığı mesajların bazılarında, kadınların kendisini reddetmesinin ardından hakarete varan sözcükler kullanması dikkat çekiyor.

Mısır'da bir numaralı gündem maddesi haline gelen Amr Warda'nın imza attığı bu skandal sonrası, Mısır Futbol Federasyonu, oyuncunun süresiz bir şekilde kadro dışı bıraktığını duyurdu.